以色列：輝瑞疫苗有效性降至64％ 22:512021/07/06 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列衛生部5日表示，自6月6日以來，美國輝瑞與德國BNT聯手開發的新冠疫苗，防止感染的有效性從超過9成降至64％，但預防重症的效力仍高達93％。以國衛生部5月曾發布報告指出，接種2劑輝瑞疫苗後，預防感染、住院及重症的有效性超過95％。輝瑞發言人對以色列的數據拒不評論，但提到輝瑞疫苗激發的抗體能中和測試中的變種病毒，包括Delta。 以色列：BNT疫苗抗Delta保護力降至64％ 《半導體》瑞昱6月營收首衝90億 外資續喊加碼、上看606元 #中和 #輝瑞疫苗 #有效性 #衛生部 #輝瑞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直飛關島打疫苗今啟程 最多人選打的疫苗竟是「它」 17:012021/07/06 生活 第3波疫情再起 雲南瑞麗新增5例本土確診 11:512021/07/06 兩岸 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/07/06 財經 《觀光股》關島疫苗旅遊首航 雄獅：49歲以下旅客逾7成 11:432021/07/06 財經 《熱門族群》6月營收攻頂 貿聯-KY、騰輝-KY喝采 10:182021/07/06 財經 雲南瑞麗增5例本土確診 專家：外防輸入壓力非常大 11:482021/07/06 兩岸 不甩被英巴打臉 以色列70萬劑快過期疫苗 南韓要接手 12:272021/07/06 國際 使用大陸疫苗卻爆發疫情 CNN：陸製疫苗絕非失敗之作 14:222021/07/06 國際 《鋼鐵股》燁輝5月每股賺0.2元 6月、Q2營收戰高 14:502021/07/06 財經 中和安樂市場周圍70攤商 未造冊無法打疫苗 11:192021/07/06 生活 關島直飛班機啟航 莫德納與輝瑞疫苗最受歡迎 09:412021/07/06 生活 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 OPEC＋談判破裂 100美元油價不遠了？專家驚揭恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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