以色列衛生部5日表示，自6月6日以來，美國輝瑞與德國BNT聯手開發的新冠疫苗，防止感染的有效性從超過9成降至64％，但預防重症的效力仍高達93％。以國衛生部5月曾發布報告指出，接種2劑輝瑞疫苗後，預防感染、住院及重症的有效性超過95％。輝瑞發言人對以色列的數據拒不評論，但提到輝瑞疫苗激發的抗體能中和測試中的變種病毒，包括Delta。