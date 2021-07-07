2019年愛紗結束與周洺甫的3年婚姻後，桃花依然很旺，先是在去年被本刊獨家直擊，與雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥Ivan深夜遛狗，今年初又被媒體捕捉到和「口罩男」深夜看電影。但不同於和Ivan的關係沒多久就「見光死」，愛紗與口罩男的戀情似乎相當穩定，她不但把車位留給對方隨意出入，還疑似一起待在自家過夜。

在店內和愛紗保持距離的口罩男，先行離開到車上等候。（圖／本刊攝影組）

日前本刊接獲爆料，家住台北市南港區的愛紗，明明有停車位，卻長期將車子停在家門外日曬雨淋，令人十分好奇。本刊前往愛紗的住處，果然看到她的那輛帥氣越野車，至少已兩周沒有移動。

愛紗拿著咖啡走出店外，口罩男便將車開到門口方便她上車。（圖／本刊攝影組）

六月二十九日下午一點五十分，一輛寶藍色寶馬轎車，從愛紗家的停車場駛出，接著臨停在愛紗座車的後方。愛紗從寶馬轎車的副駕駛座下車，走進一旁的咖啡店，駕車的男子將車停妥後，走進店內會合，但兩人沒有特別的互動，甚至保持著一段距離，沒多久男子便回車上等候。

因為拿著咖啡活動不方便，口罩男貼心地幫愛紗開車門。（圖／本刊攝影組）

一點五十八分，愛紗拿著兩杯咖啡走出咖啡店，男子貼心地將車開到店門口，從車內幫愛紗開門，隨後駕車離去，從車速和開車的動線，看得出他對當地的環境算是熟悉。下午三點十九分，寶馬轎車回到愛紗家，直接開進停車場，至深夜仍未見有人車離開，令人好奇愛紗與駕駛的關係，是否已經進展到過夜甚至同居階段。

載著愛紗的口罩男，暢行無阻地進入對方家的停車場。（圖／本刊攝影組）

深居簡出的愛紗，到附近的便利商店領取包裹後立即返家。（圖／本刊攝影組）

根據本刊記者的多日觀察，早在六月十九日傍晚五點三十二分，寶馬轎車開出愛紗家的停車場，一分鐘後愛紗也現身，前往附近的超商領包裹；五點四十分，愛紗拿著包裹進家門一分鐘後，寶馬轎車也開進停車場，但不到五分鐘又開走。看來愛紗將自己的車停在屋外，是為了把停車位空出來，方便寶馬轎車出入。

愛紗剛進門，口罩男便熟門熟路地將車開進停車場。（圖／本刊攝影組）

明明有車位卻將愛車停在路邊，愛紗似乎是為了讓口罩男方便進出她家。（圖／本刊攝影組）

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