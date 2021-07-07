近年將事業重心轉往大陸的潘瑋柏，除了演藝事業，還有開髮廊、餐廳等副業，台北市多處擁豪宅，保守估算身價10億台幣，近日，他為了妻女，從上海靜安區，搬到黃浦區的蘇州河畔，據悉，新家生活機能便利，1坪價格約不到新台幣90萬元，至於為何會這麼便宜，百度百科也給出答案。

潘瑋柏去年和26歲大陸空姐Luna（宣云）閃婚，今年3月更爆出去年早已雙喜臨門，生下一女，但潘瑋柏沒證實，據《鏡週刊》報導，潘瑋柏為了女兒未來生活環境，從上海靜安區，搬到黃浦區的蘇州河畔，還請保姆貼身照看。

而潘瑋柏新家附近靠近人民廣場，相鄰外灘、公園和超市，是「集地標、景觀、服務及人性化為一體的服務式行政單元」，除此之外，住所一樓有健身房、空中花園，附近也有小學、中學、醫院和銀行，生活機算得上便利。

而據過去成交紀錄，那區1坪價格約不到新台幣90萬元，如果在「百度百科」輸入「為什麼那麼便宜」，得出的缺點是租客多且綠化少。但都不影響寵妻行徑，即使潘瑋柏和宣云結婚後，女方就被爆出不少黑料，還被影射是「天王嫂訓練營」的成員。

對此，潘瑋柏也公開霸氣護妻，近日他還低調帶著宣云去看演唱會，打破婚變傳言，夫妻倆依舊相當恩愛。