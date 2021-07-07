6日中午彰化一名陳姓男子開車載著身受重傷的5歲男童，到埔鹽消防分隊求救，陳男聲稱小孩不小心跌倒受傷，消防人員接手後發現男童後腦嚴重撕裂傷，血流不止緊急將他送醫搶救，最終男孩仍傷重不治，警方表示，初步調查男童疑似在工廠內遭堆高機撞擊導致受傷，目前已報請檢察官相驗，詳細細節仍在調查當中。

埔鹽消防分隊小隊長李忠淦表示，6日中午有民眾開車到分隊求援，抱著一個小孩說重傷要送醫，請消防員協助，當時男童有輕微吐血、頭部外傷等情形，進行簡單包紮、及維持呼吸暢通後，隨即送往醫院搶救。

消防隊員表示，初步止血後，在2分鐘內將男童送往鹿港基督教醫院搶救，但經院方搶救後仍傷重不治；埔鹽分局埔東派出所所長葉忠木表示，這起事故意外發生在埔鹽鄉彰水路一家工廠，疑似工廠人員操作堆高機不當，不慎撞傷男童，但詳細的肇事原因仍有待調查，目前已報請檢察官相驗。