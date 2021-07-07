中央預計將在7月底公布高鐵延伸宜蘭的宜蘭站設站場址，雖然外傳宜蘭縣政府屬意的「縣政中心站」較獲得中央青睞，但地方上不同意見依舊未放棄，除了以宜蘭市長江聰淵為首的一派人士積極爭取設在「宜蘭車站」，溪南部分則有設在「羅東車站」及「羅東、冬山」交界處兩種聲音，希望能藉著高鐵宜蘭站的設置，帶動溪南地區甚至全縣的整體發展。

前交通部長林佳龍在任內規畫推動「一日鐵道生活圈」，「高鐵延伸宜蘭案」是極其關鍵的一部分，「宜蘭站」更將擔負起串連台鐵、高鐵、快鐵的轉乘站重任。

除了身兼高鐵延伸宜蘭促進會會長的宜蘭市長江聰淵6日再度向中央喊話，指如果設場的場址選在宜蘭車站，將會是把交通建設的效能最大化的選擇；溪北很積極，溪南部分也持續在努力爭取。

羅東鎮民代表會主席李錫欽7日受訪時表示，早在去年8月間，溪南各鄉鎮代表會主席就共同發起一項陳情案，希望行政院能將「高鐵延伸宜蘭案」進一步延伸至溪南地區，而他本身更具體提出將羅東火車站改建為10層樓的三鐵共構車站，功能涵蓋了地下停車場、轉運站、商店街、飯店等，獲得中央的高度肯定。

不過羅東鎮長吳秋齡則有另外的想法，她表示，羅東火車站位處羅東的市中心，可說是「蛋黃區中的蛋黃區」，寸土寸金，光是土地取得成本就會龐大到嚇死人，中央點頭同意的可能性不會太高，不如將設場場址選在羅東鎮與冬山鄉的交界區域，不僅腹地大，土地取得成本也能大幅降低，同時能搭配設在溪南的「利澤」、「龍德」兩個工業區，不僅能帶動溪南地區的發展，更有助於全宜蘭縣的長遠發展。