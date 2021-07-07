東元(1504)公司派再出招，除了由鈺叡公開收購菱光(8249)股權外，今天再透過安富國際投資收購菱光最大股東東友科技(5438)股權，總金額6.14億元，公開收購期間從今年7月8日起至8月5日止。

安富國際投資大股東包括有萬科技、安心食品(1259)、光元及東光投資，都是東元集團旗下公司，東友是菱光最大股東，持股17.26％，代表人黃育仁。東元集團會長黃茂雄之前聯手私募基金達勝集團合資鈺叡公開收購菱光，這次再以集團力量收購東友，與黃育仁的父子之爭可說殺到見骨。

本次公開收購預定最高收購數量為33760970股（約為被收購公司已發行股份總數30.0％），最低收購數量為5626829股（約為被收購公司已發行股份總數5.0％），若參與應賣股數達最低收購數量，公開收購條件即為成就；收購價格為每股現金18.2元，以近一年交易日均價計算，溢價率46.30％，以前120、60、30個交易日均價計算，溢價率亦分別達39.78％、32.46％、31.22％。