有些人心機很重，受到傷害必定找機會回擊，而且詭計多端。星座運勢網站「星座上上簽」點名，雙子座、獅子座、天蠍座的人詭計最多，如果有人敢傷害他，他有千千萬萬個辦法可以報復對方，回擊手段非常高明，讓對方完全沒有招架之力。

▍1.雙子座

雙子座平常看起來總是活潑熱情，跟大家都很要好，似乎沒什麼心機，其實他們很精明，滿肚子詭計，通常他們不會主動傷害他人，不過如果有利害衝突，他們就會不計後果的使出陰險的手段。雙子座本來就很聰明，頭腦靈活，想出的方法一個比一個巧妙，讓人防不勝防，他們會像貓抓獵物一樣，慢慢的折磨對方，非常享受使壞的過程。

▍2.獅子座

獅子座很愛面子，喜歡掌控主導權，如果得罪他們，後果將非常嚴重，他們回擊手段兇狠，不管兩人之前交情如何，會不顧情面的打擊對方。獅子座實力堅強，辦事手腕高明，而且非常有效率，當他被惹火時，使出的手段和詭計將令人無法招架，殺傷力強，讓對手毫無還手餘地。

▍3.天蠍座

天蠍座性格沉著冷靜，做任何事之前必定經過一番深思熟慮，如果有人傷害他，他一定會把這筆帳記在心裡，等到時機成熟時立刻出手報復。天蠍座很聰明，做事非常小心，他們很會玩心機、耍手段，所有詭計都經過仔細的盤算，確定不會連累自己才會出手，想要玩陰的一定玩不過他。