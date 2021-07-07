全台三級警戒已延續將近2個月，民眾生活習慣改變，改以外帶飲食為大宗，新北市環保局統計，5、6月紙容器回收量暴增，較去年度同期增加17％，其中不少民眾貪圖方便，不清洗回收物直接丟棄，也間接導致清潔隊員的清洗工作增加，收完垃圾後還須到回收廠翻找免洗餐具逐一清理回收，費工耗時。

新北市環保局統計，三級警戒後，民眾紙餐具使用量大幅增加，各區清潔隊5月紙容器回收量已比4月多出16公噸，而5、6月的總回收量也較今年1至4月平均量增加5.3％。

土城區清潔隊長鄭富元表示，三級警戒後，紙容器、鋁箔包、寶特瓶的回收量都增加，過往回收車出勤一趟就能載完，現在要分好幾趟載回回收廠分類，且民眾拿來的回收物都是一大袋，清潔員在接收回收物時，很難逐一打開檢查有無清洗，只能統一拿到回收廠做清洗分類。

鄭富元說，雖然清潔員人力沒有不足，清洗時間不會拖到太晚，但回收整體量變多，確實工作量就增大，為了避免清潔員清洗回收物時有染疫風險，都會要求佩戴口罩、護目鏡、防水與防穿刺手套清洗，回收廠區也會定時消毒，避免垃圾回收物造成疫情破口。

林姓清潔員表示，沒沖洗過的回收物就無法回收，但許多民眾仍貪圖方便，不僅紙餐具有廚餘殘渣，就連寶特瓶也有剩餘的飲料，隊員只能忍受油膩和酸臭味清洗，且沒沖洗的容器有時還會招來蚊蟲，近期隊員負責消毒工作已經很疲累，看到未分類的狀況更頭疼。

環保局表示，受疫情影響，社區黃金資收站關閉、垃圾量增加，導致資收物回流，垃圾車常有滿載回廠卸載的狀況，民眾可利用轄內62處限時定點收運點做回收，但沒有清洗的回收物，清潔隊有權拒絕清運，若胡亂丟棄、未分類，將可依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰。