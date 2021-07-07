儒鴻(1476)公布6月營收為32.24億元，連續4個月單月在30億元之上，年增66.7%，年增正成長連續10個月；累計上半年營收為180.06億元，創歷年同期新高，年增56.9%。第2季單季營收97.86億元，較去年同期大幅成長79%，也比去年第4季增加19%，超越去年第3季創下的歷史紀錄93.25億元，儒鴻今年在Q2淡季下，營收改寫歷史新高。

儒鴻6月營收32.24億元，較去年同期大幅成長66.7％，為單月營收歷史次高。累積儒鴻今年上半年營收180.06億元，年增率高達56.9％。

歐美解封後的運動賽事陸續啟動，法人看好紡織業景氣復甦，儒鴻主要客戶耐吉（Nike）、Lululemon近期陸續繳出亮麗成績單，而且展望樂觀，Nike上月底剛公布截至5月底止的上季財報， 單季營收123.4億美元，優於市場預期，創下公司成立57年來的歷史最佳成績。

儒鴻為台灣最大針織布及第二大成衣代工廠。從針織、染整到成衣製造的垂直整合，專精於功能性彈性圓編織布料與成衣。成衣工廠分布台灣、中國、柬埔寨及越南等地，銷售客戶包括Lululemon，Nike、Under Amour、Kohl’s等知名品牌。