桃園市長鄭文燦7日指出，機場確診男是華航貨運部門員工，派駐華儲公司，並非華儲員工，昨新北市長侯友宜致電通知後，兩市衛生局攜手合作疫調，他也指出，為確保職場安全，決定整棟大樓897人全部PCR擴大採檢，他更直言4大貨運站疫苗覆蓋率近25％，應該提高到百分之百。

「跨縣市疫調合作很重要！」鄭文燦說，昨晚6點接到侯友宜來電通知，有確診個案居住新北、工作地在桃園，兩邊衛生局立即協調疫調，希望不管居住地或工作地同時疫調，並將疫調資訊共享，建立社區安全網、確定篩檢範圍、完成匡列隔離採檢。

鄭文燦說，該案屬家庭群聚感染案件，居住地在新北，1家已有爸媽兒子媳婦確診，媳婦2日有症狀到診所看診，5日4人一起赴某醫院採檢確診，其中兒子在桃園華儲大樓服務，是華航派駐到華儲公司大樓的員工，衛生局跟華儲公司、華航充分聯繫後展開第一輪疫調。

鄭文燦說，整棟華儲大樓有4層樓，雖然個案工作區僅1樓層，衛生局第一時間判斷要嚴謹處理，因此為了職場安全，決定採取整棟員工共897人全部PCR擴大採檢，找出潛在感染者，預計2天內完成，之後不排除會再擴大，強調要找出傳播鏈、高標準防疫。

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