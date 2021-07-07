華航貨運站今傳出一名住在新北市的員工染疫，太太也接連確診；新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，該案有2人確診，住在新北市樹林區，一家共有6人，目前除了在桃園工作的夫妻染疫外，也傳染給同住的爸爸媽媽，目前新北市已經完成疫調，並通報桃園市和交通部了解。

侯友宜說，這個家庭一家有六口，丈夫在華航貨運站工作，妻子則在另一家航空公司工作，夫妻倆與父母親同住，育有2個孩子，住在新北市樹林區。

侯友宜說，在華航貨運站的丈夫日前率先發病，傳染給同住的太太，再傳染給父母親，等同一家四人都染疫；新北市已在昨天、前天完成疫調，個案生活足跡相對單純，集中在樹林、三峽這個區塊，其餘他大部分足跡都是在職場，也就是桃園市。

侯友宜說，目前染疫的一家四人都安置在集中檢疫中心，兩個小孩因年紀還小，也跟母親一起居家隔離中，狀況一直在掌控中。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。