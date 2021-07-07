國內新冠疫情再度燒進新聞台，內湖《鏡電視》今（7日）傳出公司內部員工確診，對此也緊急發布4點聲明，證實該員工5日出現症狀，就醫採檢後於7日確診。鏡電視表示，即刻進行環境清消，並安排全公司員工PCR檢測，至11日前均在家自主健康管理，等待檢驗結果出爐。

鏡電視股份有限公司聲明：

一、本公司一位同仁於7/5晚上因發燒就診，醫院安排PCR 檢測，於7/7確診為陽性。

二、7/7本公司即啟動應變，安排全體同仁進行PCR檢測，辦公室並立即關閉清消。預計至7/11，全體同仁均安排在家自主健康管理，等待篩檢結果。

三、鏡電視股份有限公司於108年12月展開籌備，申設新聞台。並於109年9月開始招募人力，進行人員訓練和內部試播。於三級警戒期間，人員都已分流上班，並做好各項防疫措施。

四、另由於鏡電視還未完成執照申請，無法加入衛星廣播電視事業同業公會，雖有為外勤同仁申請列入第七類人員優先施打疫苗，惜未獲准。本公司會盡全力採取一切措施，維護同仁健康安全。