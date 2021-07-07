屏東縣Delta印度變種病毒感染案，7日再傳出「嘉玲」，另匡列的667人採檢結果也全都陰性，屏東縣長潘孟安表示，目前還沒有鬆懈本錢，民眾還是要謹守防疫規定，此外，中央會陸續撥補疫苗，縣府團隊也會盡可能加速施打，逐步下修年齡層。

屏縣府表示，目前枋山枋寮群聚案沒有新增案例，居家隔離的667人採檢都是陰性，另外，針對枋寮醫院6月16日與確診者同時間在院的691人，已經有688人採檢均陰性，另3人積極尋找聯絡中。

至於枋寮醫院恢復營運的原則，包括醫療降載、收治分流、逐步解封，潘孟安指出，目前全縣篩檢2次全數陰性，7月10至11日進行將第3次全院篩檢。

在此之前，枋醫必須提交給縣衛生局第一階段有關急診相關工作人員PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗等資料，及急診營運恢復計畫等資料，縣府會據以報請中央流行疫情指揮中心同意急診恢復營運。

「面對疫情沒有鬆懈本錢！」潘孟安呼籲，民眾相互提醒身邊親友，持續嚴守防疫，面對變種病毒，謹慎再謹慎，防疫攻守並進，疫苗輪到你，請你就來打。

同時強調命命等值，請鄉親稍安勿躁，縣府依照中央規定順位，在公開透明情況下，逐步開放施打，也會加速期程，讓青中壯年民眾能夠早日施打。

潘孟安也提醒，為築起孩童健康防護網，讓教育系統能早日恢復正常運轉，屏東公私立幼兒園列冊人員2354人，及立案課後照顧中心列冊29人，將在8日開始施打疫苗，請符合條件人員前往幼兒園、課照中心所在鄉鎮施打站施打。

高中以下教職員、教育相關工作人員及各國小課後照顧班服務人員，目前也在造冊中，後續將公告施打日期。