北市府也規劃讓市場攤商進行疫苗接種專案。（北市府提供）

台北市長柯文哲指出，原則上市場接種疫苗將以中正、萬華熱區為主。（北市府提供）

台北市環南市場上周驚傳41人確診，北市府預計在8日執行第二波大規模核酸檢測（PCR），依舊由亞東醫院協助執行，他期望希望1天內結果會出來，最慢9日必須了解現況，10日開始市場工作人員就要持PCR陰性證明才能進場。

柯文哲指出，這波批發市場的感染是北農往環南，再散到其他市場，市府因此決定將傳統市場列為優先施打疫苗名單，原則上以熱區中正、萬華熱區為主，如南門、幸安、富民路等市集，再來是有發生感染案例、規模大的市場。

目前北市傳統市場施打場域為69處，柯說，現已將市場攤販列清單、造冊完畢，雖然目前準備1.8多劑不夠，但一路打過去，有剩下就一直打，施打名單中有30個公有市場、37個攤販集中場及夜市，還有2個民有市場，5、6日已打了2109個，市場處未來會排定行政，若首波沒接種到的，第二波會安排補打。

柯說，明日環南市場將進行第2次大規模PCR，地點在環南市場6樓，醫療團隊由亞東醫院負責，造冊數為3300人，希望一天結果會出來，最慢9日要出來，10日開始市場工作人員就持有8日後的PCR陰性證明才能進場，因為篩檢並非做一次就永遠有效，只能證明當下沒有感染。

「但打完疫苗後還是會有感染個案。」柯指出，市場攤販疫苗已經打一輪，但疫苗打完要過2週、15日比較穩定，這段時間還是定期做PCR，把可能感染者、無症狀黑數撈出來，防止他們再感染其他人，讓北市疫情往下控制，這稱為口袋戰術或關門打狗戰術，本次量能也拉到4000人，因為還有其他人會來篩檢。