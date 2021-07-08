飯店業者華園(2702)擬處分「起家厝」六合本館一案6日甫經股東會表決通過，公司7日晚間公告，將以27億元賣給永信建(5508)大股東永碩投資，處分利益估約19億元，以目前實收資本額11.04億元估算，可望挹注每股盈餘（EPS）達17.2元。

華園大飯店六合本館1958年創立開業，於1965年股票上市，歷經1967年及1976年二期擴建後，目前共有270間客房。集團1997年進軍美國加州投資飯店，目前共有2處度假型、3處商務型飯店，台灣亦在2018年11月開出草衙道分館，設有96間客房。

由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球觀光產業，華園2020年合併營收7.41億元，為近6年低點，稅後虧損達2.7億元、每股虧損2.45元，均創歷年新低。2021年首季稅後虧損0.4億元，幅度雖年增近3.36倍、但季減達71.28％，每股虧損0.36元，表現為近1年最佳。

為活化資產並降低負債，以改善財務結構及充實長期營運資金，華園5月5日晚間召開重訊記者會，宣布董事會決議擬視營運狀況，以適當價格處分「起家厝」六合本館約1521.87坪土地及5149.79坪建物，處分案經7月6日股東會提請表決通過。