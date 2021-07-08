砂石車擦撞機車 女騎士重傷急救 10:592021/07/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和連城路上午發生砂石車擦撞機車車禍。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砂石車擦撞機車 女騎士重傷急救 訂閱影音： 中時新聞網 今（8）日上午8時15分許，新北市中和區連城路1輛砂石車迴轉時與1輛機車擦撞，機車女騎士被捲入車底，當場失去生命跡象，隨後已緊急送往雙和醫院，目前仍在急救中。 警方調查，63歲闕姓男子駕駛砂石車行經車經連城路263巷口，迴轉時與直行的22歲莊姓女子騎乘機車擦撞，莊女倒地後被捲入車底，頭部受到重創，當場失去生命跡象，隨即送往雙和醫院急救，目前尚在搶救中。 警方對闕姓駕駛進行酒測，酒測值為0，肇事原因現已在調查。 北市6旬婦過馬路遭撞飛身亡 20歲騎士機車撞毀破裂 台北大安區2機車擦撞倒地 1騎士遭小黃輾過壓車底亡 #砂石車 #急救 #女騎士 #連城路 #迴轉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男疑不滿遭女駕駛擋車 持改造手槍朝車門轟4槍 17:082021/07/07 社會 防疫車流少 文山區機車騎士超速撞飛過馬路婦人 釀死亡車禍 11:342021/07/06 社會 高雄輕軌半年6車禍 增設號誌改善 04:102021/07/06 地方新聞 持刀闖衛生局挾女雇員 台南男被判3月 15:382021/07/07 社會 飲料店工讀生闖大學女廁 手伸入隔間偷拍嚇壞女大生 09:592021/07/08 社會 女未婚產子 父嬤棄屍被訴 04:102021/07/07 地方新聞 溫網女單8強 新勢力輩出 04:102021/07/07 運動天地 澳洲鼠患入侵民宅 女睡夢中驚醒：眼球遭老鼠啃咬 16:422021/07/07 搜奇 AIT首位女處長 友台派孫曉雅出任 04:102021/07/07 政治要聞 靚女靚女青春首部曲 暑假反毒六招送禮包 18:362021/07/07 寶島 擦撞老婦判定責任各半 她硬討2千元紅包騎士怒：憑什麼 14:262021/07/07 社會 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 中山分局警猝死陳屍三重住處 妻崩潰：曾聽見狂咳聲 - 社會 女友穿深V爆乳衣遭問「網路很差？」真相曝：造型像Wifi - 社會 比基尼辣妹脫罩「硬解封」 闖小琉球浮潛惹怒民眾遭送辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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