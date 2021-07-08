砂石車擦撞機車 女騎士重傷急救

今（8）日上午8時15分許，新北市中和區連城路1輛砂石車迴轉時與1輛機車擦撞，機車女騎士被捲入車底，當場失去生命跡象，隨後已緊急送往雙和醫院，目前仍在急救中。

警方調查，63歲闕姓男子駕駛砂石車行經車經連城路263巷口，迴轉時與直行的22歲莊姓女子騎乘機車擦撞，莊女倒地後被捲入車底，頭部受到重創，當場失去生命跡象，隨即送往雙和醫院急救，目前尚在搶救中。

警方對闕姓駕駛進行酒測，酒測值為0，肇事原因現已在調查。