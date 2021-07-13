台中市驚傳人妻勾結小王謀殺親夫！30多歲姚姓婦人，5月間夥同陳姓情夫，毒害57袁姓丈夫夫後，再焚屍將骨骸置於倆人同居處屋內及屋旁空地，手段相當殘忍。袁男今(13日)接受媒體訪問時痛斥，姚女是「慣姓外遇」泯滅人性、不是人，盼司法能對她求處極刑，不要讓她重返社會。

遭妻子與小王聯手殺害的死者弟弟，到哥哥靈堂前上香致意，盼司法對她判處極刑。（圖／翻攝中視畫面）

回顧此案，死者袁男與姚女育有1女，2人分居兩地，袁男住台中市大里區，妻子與女兒住苗栗，袁男假日都會去苗栗看妻女，但5月9日駕車出門就不知去向，家人向轄區霧峰分局十九甲派出所報案，警方透過調閱監視器查出，袁男當日駕車去苗栗縣頭份市載姚婦，接著與妻女前往苗栗一處遊樂區，快抵達時，姚婦買完飲料後，在飲料內下藥毒昏袁男。

警方在陳男及姚婦同居處搜索，找到袁姓死者部份骨骸，包括頭顱、脊椎、肋骨。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

台中市姚姓女子涉嫌夥同陳姓男友，親手毒害丈夫後又焚屍，警方在陳男新竹住處外的空地尋獲疑似骨骸，進行採證。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

據遊樂場一名警衛表示，事發時他有聽一名同事說有名男子不舒服，想要協助急救「可是有一個男子（陳男）說不用，他們自行載去醫院就好」。袁男因錯失這次獲救機會，才讓姚女與陳男將袁男抬上車，載往新竹橫山陳男住處，並於住家旁空地將袁男殺害焚屍

全案曝光後，袁男的弟弟表示，哥哥是在苗栗工作時認識姚女，但姚女常常拿手機講電話，講到忘我，根本就是「習慣性外遇」，還說，哥哥想說只要她能回頭就好，那天才會邀去遊樂場玩，但看她行為愈來愈超過，姚女才會因此下毒手，痛斥姚女泯滅人性，不是人，已不能教化，不能返回社會了，盼司法能對她求處極刑。