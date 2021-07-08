看來奧克拉荷馬州大控衛凱德康寧漢幾乎篤定成為今年NBA選秀狀元！根據《Draft Express》在8日報導，包含火箭、騎士、鵜鶘、雷霆等隊，都在評估跟擁有狀元籤的活塞向上交易的可能性，就算先前早已謠傳康寧漢只跟活塞進行試訓。

在先前結束的今年NBA選秀抽籤，活塞幸運搶到狀元籤，火箭拿到榜眼籤，騎士則是探花籤，雷霆第6順位籤，鵜鶘第10順位籤，如今這些球隊全都鎖定高大控衛型球員康寧漢，畢竟當前聯盟逐漸走向控衛主宰比賽勝負的年代或時期。

康寧漢受到如此高度的追捧主因，在於他的NBA「模板」是獨行俠後衛東契奇或七六人後衛班西蒙斯，但從他的大學數據來看，場均20.1分、6.2籃板與3.5助攻，投籃命中率4成38，其中三分命中率更達4成，罰球命中率也有8成46。

從這些大學數據，可以看出康寧漢沒有班西蒙斯的投籃或罰球弱點，甚至可能擁有比起東契奇更好外線手感，當然引起各隊積極爭搶，不過擁有榜眼籤的火箭就算沒有搶到康寧漢，仍有傑倫格林、莫布利兩大年輕好手可以選擇，就看火箭想要如何重建了！