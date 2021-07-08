台北市政府日前宣布環南市場休市3天，引發綠營民代痛批，質疑市府放寬防疫標準。北市副市長黃珊珊則在臉書發文反擊：「是陳時中部長親自到現場宣布休市3天清消，這也是中央地方討論的結果。」對此，藥師林士峰表示，環南市場休市3天，且要PCR陰性才能進入市場，這個既安全又能兼顧經濟，與3+11隔離的人不一樣，兩者的風險天差地別不可一概而論。

林士峰7日在臉書發文表示，最近一直有人帶風向：「你在抨擊3+11隔離規定被放寬，又為什麼會支持市場休市3天就夠了，搞雙重標準？」林分析，3+11的隔離規定被放寬，被視為這次本土感染起因的最大防疫破口，因為11天的自主健康管理即使違反規定跑出去，罰則實在輕到很難有嚇阻效果，基本上不會有專家承認為這項放寬決定背書，甚至指揮中心連會議記錄都拿不出來，也只有口頭說要負責而已。

林士峰指出，環南市場休市3天並且要PCR陰性才能進入市場，這個很安全，也能兼顧經濟的問題，因為開市之後，來上班的人都是已經證實沒有染病疑慮，跟3+11隔離的人不一樣，因為就是有染病疑慮才需要被隔離。

針對環南市場休市3天，林士峰認為，既然確定是健康的成人，而且又有做好應有的防護措施，再加上又已接種疫苗，即使是偽陰性的人混在裡面，再傳染的機率非常的低。林更重申，只要靜下心來理性的思考就知道，3+11跟休市3天的風險是天差地別的遠。