搬家公司四處承攬裝潢拆除工程，並於社群網站大肆張貼承攬事蹟以取信客戶。（新北市環保局提供）

張姓男子經營的搬家公司沒有處理廢棄物許可，卻在臉書貼文大秀與知名設計團隊合作事蹟，以1車8000元價格違法棄置垃圾，新北市環保局10日接獲汐止里長通報，查出業者將裝潢廢棄物到在汐止隱密山區，將張男等人以違反《廢棄物清理法》送辦，最高可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金。

新北市環保局表示，本案搬家公司張姓負責人四處承攬裝潢拆除工程，並在社群網站大肆張貼承攬事蹟以取信客戶，以每車8000元代價協助清運廢棄物，張自知沒有廢棄物清除許可文件，丟垃圾前還會以自用小客車探路，確認四周無人後才棄置。

環保局表示，張男該棄置地點位於山區且相當偏僻，地主首次發現被棄置廢棄物後即通報環保局到場處理，環保局會同汐止警分局成立專案小組進行偵辦，從垃圾中尋找跡證，終尋獲可疑加油站油單及超商發票，調閱加油站監視畫面，果然發現該搬家公司車輛滿載廢棄物開進加油站，再擴大調閱沿線監視畫面，逐一比對作案車輛行駛軌跡後，查獲該車共載運6車次前往案址棄置，罪證確鑿。

環保局指出，張姓負責人到案說明時一度辯稱為駕車至此地散步，矢口否認有棄置情形，直到環保局拿出相關證據，才坦承犯行。

另環保局也查獲該車輛涉及其他場址非法棄置案件，惟張姓負責人表示其他棄置地點乃員工所為，非受其所指示。環保局與汐止警分局將持續擴大偵辦，並要求限期將廢棄物全數清除。

汐止警分局表示，轄內環境安全維護是分局重點工作項目，不容許不法業者趁疫情三級警戒期間，違法亂紀破壞轄內環境，本次與環保局合作破案，絕對嚴辦到底，以儆效尤。

環保局提醒，廢棄物貯存、清除、處理，皆應依廢棄物清理法規定妥善處置，針對不法業者透過社群網站刊登垃圾清運廣告或實績，民眾也應提高警覺，切勿盡信，可於委託處理前至環保署「清除處理機構服務管理資訊系統」(http：／／wcds.epa.gov.tw／) 查詢合格之清除業者，以免成為非法棄置的共犯。