網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率敢言，近日她收到澳洲政府發的簡訊，飛回當地接種BNT疫苗，表示那邊疫苗「多到求你來打」，卻遭酸民質疑真實性，對此她轉發相關資料正面迎擊。

T妹今（8日）一口氣連發好幾則貼文，表示她家30年前正規投資移民到澳洲，如今收到當地政府通知打疫苗，她選擇回去接種，感嘆澳洲疫苗非常充足，就算不是公民，只要定居在那邊就可以免費注射，結果竟遭酸民罵散播假消息，她氣得PO當地相關報導，反問質疑的網友：「你們一直告訴我…澳洲很缺疫苗，缺到任何國籍的人都可以免費打嗎？」T妹表示姐姐是澳洲護理人員，早就第一批打完，自己則是6月初預約打疫苗，考量回去要隔離故意排到8月，還被澳洲政府傳訊息催促日期往前。

T妹表示澳洲BNT疫苗年滿40歲以上可施打、AZ疫苗18歲以上可預約接種，她自己在台灣卻是最後一類，也心疼年紀更長的婦人為搶殘劑跑輸跌倒，還有長輩下跪求疫苗，「台灣確實嚴重缺疫苗，你們不正視事實，去抹黑別國疫苗快過期、或抹黑T妹意義何在？」痛斥酸民顛倒是非、沒有良心。

另外，T妹提到前幾年有媒體寫她目測25歲，有向對方澄清30幾歲了，後來也在社群平台多次表明將邁向40歲，完全沒有謊報年紀，「我今年滿40歲是不能打BNT？我哪裡說謊？！」

許多粉絲看到T妹的發文，紛紛留言：「酸民很多，不用在意」、「我真的很佩服妳敢正面迎戰1450的勇氣！」、「辛苦了，人言可畏啊！」

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