對於國民黨聯合四縣市申請購買500萬劑的BNT疫苗，衛福部長陳時中希望能有「原廠供貨證明」一事，國民黨立委賴士葆砲轟，再次顯現這個政府不以蒼生為念，以意識形態防疫之真實面目。

國民黨主席江啟臣今（14）日宣布，已經聯合，南投、雲林、花蓮、台東四個執政縣市，共同委託合格藥商，正式提出申請購買500萬劑的BNT疫苗。期望政府比照前例，儘速完成行政程序，共同為國人疫苗需求努力！

衛福部長陳時中今天表示，主要還是希望能有原廠的供貨證明，但目前三大團體採購捐贈的疫苗數量都已足夠，明後年的疫苗採購也在進行中，盼各界現階段將目標放在提升施打率。

對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示，這與政府最近不斷吹噓的政府與民間通力合作買疫苗的說法完全矛盾，也再次顯現這個政府不以蒼生為念的意識形態防疫之真實面目。

賴士葆不滿表示，民間企業出錢百億捐贈疫苗，協助政府保護百姓的生命健康，被政府僚氣十足的卡了一個多月。等到完成採購合約，官員瞬間火力全開，搶功收割整個功勞，政府怎麼說得出口、人民怎麼聽得下去？

對於台積電與鴻海永齡基金會能夠在短時間簽約完成採購BNT疫苗，賴士葆開酸，實在讓政府臉面掛不住，或許政府因此「見笑轉生氣」，正式宣布關閉以後的疫苗專案申請的管道。

賴士葆砲轟，這與政府最近不斷吹噓的政府與民間通力合作買疫苗的說法完全矛盾，也再次顯現這個政府不以蒼生為念的意識形態防疫之真實面目。