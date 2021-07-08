警方鎖定嫌犯駕駛賓士車押人，以車追人，2小時後破案。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市苓雅區8日晚間發生一起擄人案！警方獲報追查，發現莊姓和鄭姓2名男子懷疑同夥的許姓男子曾檢舉他們吸毒，因此懷恨在心，昨晚趁許男從女友住處下樓時，持棍棒將許男痛毆後強押上賓士車，警方獲報，保大線上警網以車追人，2小時後在仁武區火速逮人，被害人因頭、手受傷被送醫救治，所幸無生命危險。

苓雅分局警方調查，該起擄人案發生在8日晚間9時20分許，當時24歲的許姓男子從苓雅區興中二路女友住處走出後，1輛賓士車疾駛而至，車上下來2男持棍棒亂棒痛毆許男後，將許男強押上車，目擊者向警方報案。

由於大街上打人又擄人上車，非同小可，苓雅分局警方獲報，由偵查隊和派出所組專案小組追查，調閱監視畫面後，通報保大線上警網協助「以車追人」，警網在深夜11時30分許，在仁武區八德西路一家早餐店前發現作案的賓士車，並順利緝獲犯案的27歲的莊姓嫌犯和25歲的鄭姓嫌犯，救出被打得頭破血流的許男，許男被送醫治療後，幸無生命危險。

警方調查，打人又擄人的2嫌因曾涉及毒品案，懷疑是認識的許男案中檢舉他們吸毒導致2人被警方調查，因懷恨在心，心生報復，於是打算教訓許男，警方訊後依殺人未遂、傷害及妨害自由等罪嫌送辦。