男子陳明輝2001年利用獲准自強外監准許返家探視的機會，闖入民宅性侵女子，隔年他又在出監的假釋期間，侵入住宅性侵另一名女子，2017年員警因另案採集陳的唾液送驗才發現他的惡行，最高法院斥責他犯後沒有悔意、惡性重大，依侵入住宅性交罪判囚9年定讞。

陳男在自強外監服刑之際，於2001年7月14日因獲准返家探視，他利用此機會，隔天到桃園一處租屋處假裝問話，見女子單獨一人在屋內，他強行架住對方並將她拖進屋內，以強暴方式讓她不能抗拒，強行對她強制性交。

2001年8月6日陳男假釋出監後，隔年1月1日上午陳侵入另一名女子位在桃園市的住處，他以浴巾蓋住她讓對方不能抗拒後，強行撫摸她胸部，並對她強制性交；2名被害女子分別在案發同日即報警處理並採集陰道內之檢體送驗。

2017年8月7日，員警因另案採集陳明輝唾液送驗，發現陳明輝唾液DNA-STR 與2名被害人陰道內採集之檢體DNA-STR型別相符，報請檢方偵辦後，陳男遭起訴，台東地方法院將他判刑9年。

花蓮高分院斥責陳男破壞社會治安重大，且他犯後否認犯行，未見絲毫悔意，甚且謊稱被害人為流鶯以圖卸責，惡性甚重、不宜輕縱，將他判刑9年，刑之執行前令入相當處所施以治療，期間至治癒為止，但最長不得逾3年，上訴後，最高法院駁回確定。