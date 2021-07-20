因應烟花颱風來襲挾帶強降雨，石門水庫從20日下午起實施調節性放水，以增加水庫滯洪空間，避免強降雨放水不及，危害大壩安全，水利署並呼籲民眾遠離下游河道，以確保生命安全。

石門水庫20日下午2時水位為239.19公尺，蓄水量1億5569萬立方公尺，蓄水率76.8%，因應烟花花颱風來襲，今日下午2時起實施調節性放水，增加水庫滯洪空間避免下游淹水，或強降雨時放水不及，危害大壩安全，後續將根據中央氣象局預報降雨量，調整水庫放流水量。另水利署已在19日召開防汛整備會議，逐一盤點各項防汛重點工作並落實辦理，其中石門水庫各發電水路及水工閘門系統，均再次檢視無異常。

水利署說，臺灣水庫水源主要來自颱風夾帶豪大雨，但由於氣候變遷降雨異常，水庫於豐水期仍需維持高水位操作，以備枯水期所需用水，所以水利署已透過最新降雨預測模式分析入流量，及時調整水庫放水量，以兼顧水庫蓄水量及滯洪空間，藉以同時確保枯水期用水無虞及避免水庫下游地區淹水。