婚姻可能是最能改變自己人生軌跡的一件大事，如果找錯了對象，往後過得都是苦日子，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座眼光最準，挑的對象絕對不會差。

雙子座：

很多人臉皮薄，許多話不敢敞開心胸去問，像是對方收入、家庭條件等，寧願慢慢觀察也不好意思開口，不過雙子座卻是屬於打破砂鍋問到底的類型，認為先小人後君子，這樣才不會委屈自己，也不會浪費彼此時間。正因為如此，他們總能找到優秀的對象，早早過濾掉不對的人。

巨蟹座：

巨蟹座找對象的態度小心謹慎，並不會因為到了適婚年齡或是被父母不斷催婚就隨便找一個人將就度日，畢竟這關乎自己一輩子的幸福，必須再三觀察和試探才行。就算對方瘋狂追求，他們也不為所動，只有在巨蟹座認為對方是對的人時，才會加快進度，所以他們找的對象往往都還不錯。

天蠍座：

天蠍座心機深沉，對方的試探舉動看在天蠍眼裡顯得特別幼稚，因為那都是他們過去玩過的把戲，所以多半是天蠍座將對方看透，但別人卻猜不透他們內心，只有天蠍座想讓對方知道的事，才會表現出來，否則都是喜怒不形於色。而天蠍座最厲害的就是能依靠自己的經驗，找到不錯的另一半。

雙魚座：

感覺這種東西看似飄渺，但有時候確實能派上用場，尤其是雙魚座一直都是憑著感覺做事，如果他們跟一個人相處舒服，就會願意跟對方有進一步的互動，反之若是覺得不對勁，即便對方沒有任何缺點，雙魚座依舊會頭也不回的轉身閃人，加上他們直覺很準，這也有助於幫他們覓得很好的伴侶。