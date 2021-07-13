在這個兩性平權的時代，想獲得心儀對象好感，主動出擊就對了，不過《搜狐網》運勢專欄卻點名3星座，想追求他們必須做好長期抗戰的心理準備，畢竟實在太難撩，加上他們異性緣很好，身邊追求者眾多，競爭相當激烈。

天蠍座：

傲嬌的天蠍座即便面對心儀對象也能故作漠不關心，對於愛情不會卑躬屈膝，也不會主動求愛，總是將發球權牢牢扣緊在手裡，加上散發出的神祕氣息，總能吊足對方胃口。此外，天蠍座果斷霸氣的行事風格，讓不少異性又愛又恨，想得到卻又難以親近，要想攻下他們勢必要煞費苦心。

摩羯座：

摩羯座愛恨分明，面對心儀對象總是熱情如火，但是如果沒有動到真感情，他們甚至連一句話都懶得搭理，將對方熱烈的追求視若無睹，只有足夠優秀，才能入得了他們的眼，否則很難開始一段感情。此外，摩羯座不喜歡各種刻意為之的追求花招，要想贏得他們的心，需要時間和真心才能慢慢打動，畢竟他們很慢熟。

處女座：

高顏值、注重外表的處女座身邊總有不少追求者，但是奉行完美主義信條的處女座很挑剔，對另一半的要求也很高，旁人若想追愛成功，必須制定完整戰略，否則連搭訕都很難。此外，即便是面對心儀的對象，處女座也會先暗地觀察對方品行，如果不符合心中的標準，還是會果斷拒絕，寧缺勿濫。