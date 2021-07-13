有些人長相普通，桃花運卻超旺，總是很容易就能找到戀愛對象，而有些人雖然顏值超高，個人魅力強大，卻遲遲無法脫單。搜狐網命理專欄點名，處女、摩羯、天秤座的人最容易長久單身，建議處女及天秤在擇偶時要適時放低標準，摩羯則要學會溝通，才不會總是憑實力單身。

▍1.處女座

若不是遇到夢中情人，處女座絕對不會同意交往！處女座的人向來是單身界的常客，最大的原因在於他們太過挑剔又難搞。對於愛情，他們心中自有一套完美的幻想，但現實生活總是殘酷的，很難遇到一個各方面都符合標準的人，因此他們最容易單身。

▍2.摩羯座

摩羯座的人個性孤僻，因此經常處於單身狀態。雖然他們對待感情很認真，內心也渴望有伴，但是他們又希望能保有獨立的個體，不喜歡被愛情牽絆太多，若即若離的態度很容易讓對方誤會，以為摩羯座對這段感情並不看重，加上他們很少說出自己的想法，即使被誤會也懶得解釋，導致容易失去感情。

▍3.天秤座

天秤座的人很健談，對待身邊的朋友總是很和氣，因此異性緣非常好，總能跟身邊的異性朋友成為無話不談的知己，但實際上，他們其實只是禮貌回應對方而已，並沒有想再進一步發展。加上天秤座的人是外貌協會，對另一半的顏值要求非常高，所以即使他們身邊有許多朋友，卻很少人能讓他們產生心動的感覺。