員林市三和公園改建地下停車場工程，預計年底前取得建照後動工，2024年完工後地下2層停車場共計有252個停車位。（謝瓊雲）

位在員林市區的三和公園將改建地下停車場，包商9日起將把整片基地四周架起圍籬，先將公園內樹木斷根後，再進行移植，並拆除涼亭、遊具和籃球場等地上物。（謝瓊雲攝）

位在員林市區的三和公園將改建地下停車場，包商9日起將把整片基地四周架起圍籬，公園內的設施都將拆除，這口地下水井手壓幫浦也會消失。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資3.47億元，興建員林市三和公園地下停車場，工程近日終於完成規畫設計，9日起四周圍籬進行地上物移置與樹木移植，預計年底前取得建照後開工，最快2024年初地下收費停車場就能完工，解決市區一位難求瓶頸。

員林市區過去停車位一位難求，也造就市區違規臨停拖吊最火速紀錄，連復康巴士司機都曾因下車幫長者推輪椅進屋，轉眼就被拖走；近年實施路邊停車收費並畫設約750個停車格後，違停亂象才逐漸改善。

為了改善停車空間不足問題，縣府工務處爭取交通部補助3億1424萬元將公園和一旁籃球場改建地下停車場，另外公所也獲衛福部補助3300將於該處興建地上2層樓的社區活動中心與長照B據點，已於去年底完成統包工程發包。

工務處交通規劃科長許僅宜表示，停車場基地占地達8875平方公尺，將公園、籃球場到崇實高工代管的公園用地閒置空間全納入，三面臨路，未來從林森路、和平東街和正興街46巷皆可出入。

停車空間為地下2層，共計252個汽車收費停車位，地上平面將打造運動器材、兒童遊具，原本的籃球場則改建2層樓的社區活動中心，並畫設104個機車停車格。

9日起包商將把基地周邊全數架起施工圍籬，進行地上物的拆除、移置，包括現有的兩處涼亭、溜滑梯遊具和水井手壓幫浦，與旁邊的籃球場都將拆除。

工程完工後地上平面空間仍作為公園使用，公園內現有10多棵樹木，縣府將要求包商盡力全數保留，完工後再進行環境整理與景觀美化，因此在動工前，樹木都將先行斷根1至2個月後再移植，以提高存活率。