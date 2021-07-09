46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，陳男一度受困車內。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，陳男一度受困車內。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，陳男一度受困車內。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，陳男一度受困車內。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，陳男一度受困車內。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

46歲陳姓男子駕駛豐田86跑車，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處，疑因車速過快、過彎不慎，豐田86跑車跨越雙黃線，直接撞上對向的大貨車，跑車車頭全毀，陳男一度受困車內、動彈不得，所幸警、消利用破壞器材將他救出，送醫後無大礙，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，25歲許姓男子駕駛印有「藤原豆腐店」的紅色豐田86跑車，上月20日行經三峽台七乙線5.3公里，料疑似超車不慎，與對向黑色小客車對撞，甚至波及到一旁車輛，造成嚴重車禍。

不到1個月時間，陳男駕駛水藍色豐田86跑車，與另一輛跑車一起跑山路，今（9日）凌晨2時許行經新北市新店區北宜公路15.3公里轉彎處、往新店方向，車友跑車順利通過彎道後，陳男的車輛疑因車速過快、過彎不慎，直接跨越雙黃線撞上對向49歲劉姓男子駕駛的大貨車。

衝擊力道相當大，陳男的車頭跑車車頭全毀、變形凹陷零件散落一地，大貨車左前車頭毀損，左前車輪爆胎，陳男受困於車內動彈不得。

警、消獲報前往救援，利用破壞器材將陳男救出，所幸全身多處擦挫傷、意識清楚，送往新店慈濟醫院救治，並無生命危險。雙方酒測值為零，陳男是否與車友有競速情況及詳細車禍原因待進一步釐清。