衛福部長陳時中昨公布中央「微解封」標準，但部分產業及領域標準不一引爆爭議。國民黨台中市議員黃健豪痛批，指揮中心強勢要求的「標準一致、說法一致、腳步一致」，引起民眾極度混亂，中央政府只會卸責和作圖，邏輯零分，根本沒聽到、不在乎一般民眾的生活和困難，「根本就是大內宣笑話」。

國民黨台中市議員黃健豪。(圖/本報資料照)

指揮中心昨天宣布三級警戒延長至26日，且13日起部分場所「微解封」，卻因為指引矛盾多，諸如電影院、健身房等場所有條件開放，但幼稚園、安親班仍不開放，引發許多家長反彈，灌爆衛福部臉書，痛批什麼爛政策。

黃健豪9日在臉書貼文指出，行政院長蘇貞昌曾說，不容「國中有國」亂象。但結果匆忙宣布微解封，餐飲業能不能內用，夜市有沒有開放，卻授權各地方政府，每個地方的作法都不一樣，指揮中心強勢要求的「標準一致、說法一致、腳步一致」，現在還敢講嗎？

黃健豪質疑，更不用說莫名其妙的學校、安親班、補習班不開放，但電影院開放；室內不能超過5人，但開放9人旅行團；可以戴口罩投籃，但不能三對三、不能練球，還有很多不同的細節，讓所有人都充滿困擾。

他坦言，自己是民意代表，已經是資訊相對充分的人，但面對朝令夕改的中央政府，包含宣稱天才政委早就弄好的疫苗預約系統，總是處於資訊混亂的狀態，更何況忙於生計的一般民眾？「三個一致，根本就是大內宣笑話」。

黃健豪最後強調，中央政府施政真的只會卸責和作圖，邏輯零分，根本沒聽到、不在乎一般民眾的生活和困難。他也很想問民進黨的各級民意代表，「你們手機都關機、網路都斷線、服務處都關閉嗎？」。