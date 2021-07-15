台南市鹽水武廟為當地重要宗教場所，廟方向台南市政府提報防疫計畫獲准，民眾可入內參拜。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

鹽水區長陳文琪（右）提醒民眾入內拜拜時，要遵守相關防疫規定。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

可以進入廟裡拜拜了！宗教場所微解封，截至15日，台南市有鹽水武廟、六甲恆安宮、歸仁仁壽宮、西港玉勅慶安宮、新化保生大帝廟及財團法人基督教台南聖教會等6間向台南市政府提報防疫計畫獲准，市府民政局呼籲民眾入內時，務必配合現場人員引導落實防疫規範。

全台三級警戒延長至7月26日，惟宗教場所能做好防疫措施者，得有條件開放民眾入內參拜或禮拜。鹽水武廟管理人林益仁表示，如今武廟仍開放讓民眾入內參拜，很感謝市府民政局與鹽水區公所的協助，廟方會遵守相關規定，落實防疫措施，希望民眾來參香也能遵守相關防疫規範。

林益仁說，武廟主祀關聖帝君，每逢農曆6月24日關聖帝君生日前，陸續都有香客來祝壽，這次申請在3級警戒下微解封，主要也是接獲許多民眾反映想入廟跟關聖帝君參拜，若提前開放，可以讓民眾提早來祝壽，除分散人流、減少聚集外，也希望神明能帶給民眾在防疫期間的心靈寄託。

市府民政局說明，已獲同意有條件開放的宗教團體，將會把「宗教場所微解封指引原則公告」張貼在入口明顯處，公告事項須包含場所名稱、總樓地板面積、解封規劃容留人數及解封指引原則。

民政局也呼籲，民眾入內參香或禮拜、誦經等小型靜態宗教儀式時，務必配合現場工作人員管，遵守「宗教場所防疫管理措施指引」，遵守相關防疫規範。