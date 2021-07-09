昨7/8指揮中心宣布全國三級緊戒第四度延長至7月26日，但符合指揮中心指引的餐飲場所可開放內用，範圍包含餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街、美食區等，但只提供個人套餐，不共食，合菜品項改由餐廳人員分完菜再上桌。

室內場所包括電影院、表演場館（不能有觀眾）、美術館、博物館、文化中心、社教機構等都在都解封範圍內。實際訪問韓式餐廳業者，對方表示，雖然政府宣布下周一後可以開放內用，但韓式料理不適合進行分菜，一旦分菜容易被定義為「便當」，相信消費者不會想在餐廳吃便當，再加上餐飲從業人員尚無法施打疫苗，細數從去年起平日的業績就受疫情影響，一路苦撐到這2個月已是谷底，所以業者坦言要自主性再觀察2周，他也透露其他餐廳同業，像是知名的蘭亭和牛也私下認為還要再觀望看看。

因為去年起業績一路下滑，從去年底至今逐步縮減人事，現在店裡只剩業者自己、1名正職、2名PT，也事先讓PT知道要店裡有需要人手才上班。業者語重心長說道，「其實這間店是從爸媽的年代開始經營，前身「滿滿」已超過20年歷史，4年前我接手大舉改裝，希望提供顧客更優質的餐點及環境，怎料COVID-19攻擊力激烈又頑強，因為租約關係，我打算撐到年底再做最後打算，若內需消費沒有回溫會考慮捨棄實體餐廳，改走料理包及網路餐點預約服務，用不一樣的方式繼續供應韓式美味。」

雖然跟夥伴解除雇傭關係，但員工能體諒疫情所帶來的衝擊，因此仍保持聯繫，「我也鼓勵他們可以下載人力銀行的APP，像是1111人力銀行的APP使用很便捷，找工作就像點餐一樣方便快速，防疫期間有事做才不會覺得度日如年。1111人力銀行也特別在疫情期間，推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。