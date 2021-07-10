《聯合國新聞》（UN News）報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，由於新冠肺炎（COVID-19）疫苗的生產和分配過度不公平，導致全球仍有大量人口持續遭受病毒侵襲；他警告，在不斷變異下，Delta等變種病毒「正在與疫苗的競爭中贏得勝利」。

在瑞士日內瓦的會議中，譚德塞指出，由於在疫苗接種方面「令人震驚地不公平」，許多國家正面臨確診病例和住院患者急速增加、氧氣和其他醫療資源嚴重缺乏的狀況，導致在非洲、亞洲和拉丁美洲的部分地區正出現「死亡浪潮」。

譚德塞表示，在新冠肺炎疫情持續至今，仍有數百萬醫護人員尚無法接種疫苗，是一件「令人憎惡」的事實。他強調，少數國家掌握大部分疫苗的「疫苗民族主義」不僅不符道德，更是一種不合理的公衛政策，因為新冠肺炎正快速突變，感染力愈來愈強，不僅影響全球經濟復甦，大量人口感染也代表病毒有更高機率產生進一步突變，讓其「正在與疫苗的競爭中贏得勝利」。

不過他指出，這個狀況還有機會獲得改變，呼籲富裕國家採取緊急措施，提供必要的資金，以增強疫苗生產和分配的公平性，終結新冠肺炎於全球的急性流行階段；WHO主管新冠疫情的流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也表示，人類「仍有機會取回優勢」，呼籲更安全且聰明地運用現有工具，降低新冠肺炎的全球傳播速度，奪回對疫情的控制權。