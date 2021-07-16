國民黨主席江啟臣日前與部分執政縣市提出申購BNT疫苗，民進黨立院團今（16）日表示，如果以現在國人對莫德納喜歡程度，怎麼不公開要買莫德納？對此，國民黨大陸部主任左正東回應，這題該由民進黨立院黨團回答。

左正東指出，最近幾日，民進黨立院黨團接連抹黑國民黨縣市政府購買疫苗，已到匪夷所思的程度。先說是疫苗已經足夠，國民黨縣市購買疫苗是幫助上海復星超賣。今天說，民眾最愛莫德納疫苗，為何不購買莫德納，要獨鍾BNT。這些指控，完全站不住腳。左正東表示：

第一，目前疫苗遠遠不夠！

民眾對於AZ疫苗缺乏信心，為阻止民眾施打莫德納，政府說莫德納要得四週以上，但最近一輪開放登記，732萬人登記，單選AZ疫苗的16.9萬，複選AZ和莫德納的有302萬，單選莫德納的則有超過400萬人，絕大多數民眾期待打莫德納，而現在的疫苗遠遠不足。

第二，BNT是民眾最青睞的疫苗！

根據6月10日TVBS公布的民調，88%的民眾願意施打BNT疫苗，86%願意施打莫德納疫苗，AZ疫苗70%。若只能選擇一種，34%選擇BNT，19%選擇莫德納，AZ只有4%。更何況，目前只有BNT可供12-18歲青少年施打。

第三，地方政府無法購買莫德納！

今年五月，印度旁遮普省希望採購莫德納疫苗被拒絕，當時莫德納公司公開表示，該公司只和印度政府交易，不和印度的地方政府和民間團體進行交易。很明顯，國民黨縣市要購買莫德納是不可能的。

左正東直言，該回答人民質疑的是民進黨立院黨團！

左正東認為，政府一再説，台美關係非常好，莫德納公司又是美國公司，民進黨政府為什麼及早不大量購買足夠的莫德納疫苗？民進黨立院黨團有要求政府購足國際認證疫苗嗎？還是只有封殺在野黨各項監督作為呢？

左正東披露，國民黨立委賴士葆根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元，賴士葆向媒體透露，致電審計部審計長陳瑞敏詢問此事，得到的回應是「機密」。民進黨立院黨團有嚴格監督政府疫苗採購預算支用嗎？