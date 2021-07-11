38歲日籍女星愛紗（千田愛紗）來台發展20年，早已把這裡當第二個家，近期本土疫情連環爆，日本接連兩次捐贈百萬劑AZ疫苗，令她內心滿是感動。日前愛紗在社群網站開放網友提問，被問到不返日打疫苗的原因，她親自做出回應。

愛紗昨（10日）在IG限時動態開放網友問問題，有人發問：「愛紗不回日本嗎？順便打疫苗」，對此，她表示疫情尚未穩定前，沒有計畫要飛回日本，並講出家鄉的疫苗施打情況，「日本還是很多人包括我父母都還沒有打到疫苗，所以我盡量不移動，為的就是保護你我他」。

事實上，愛紗本來預計五月要回沖繩陪家人過母親節，此時疫情忽然炸鍋，為了保護彼此決定留台，就連17日阿嬤的86歲生日都沒辦法當面慶祝，只能隔空獻上祝福；被問及回日本第一個想做的事情，她二話不說地表示要帶阿嬤去漂亮的咖啡廳喝下午茶，再去吃沖繩風景最美的PIZZA餐廳；疫情穩定之後，愛紗還想去超級喜歡的新加坡度假，更說有機會的話會想嘗試住在那。

愛紗2016年與台灣男模周洺甫結婚，婚禮中兩人深情擁吻，感情一度羨煞眾人，未料婚姻維持2年多便告吹，被問及是否還在情傷，愛紗否認：「我老早就踏進新的人生了，上了一堂人生重要課，更了解自己知道適合什麼不適合什麼，現在的我活得自在，相信自己、尊重自己，原來這樣讓我活得很踏實同時感到幸福感。」

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