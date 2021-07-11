洋基11日派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)對戰太空人名投葛倫基(Zack Greinke)，這是寇爾轉隊後首次在休士頓球場對上老東家。寇爾最近被低潮與黏黏球事件折騰，此戰他投出3億美元的身價，單槍匹馬撐完9局，送出12張老K，只被敲3支安打，洋基1-0獲勝，他以129球完封了太空人！

洋基先發投手寇爾9局完封太空人。（MLB臉書）

寇爾2019年底加盟洋基，去年因為新冠疫情，大聯盟改用同區對戰，洋基沒機會與西岸的太空人交手。直到今年5月，寇爾在洋基主場迎戰太空人，7局失2分，但被牛棚投手搞砸，那時寇爾已經投得非常好了。

9局下半，已經用掉112球的寇爾意外沒有退場，被該局第一個打者艾爾圖維(Jose Altuve)敲安上壘。艾爾圖維不斷嘗試盜二壘來騷擾寇爾，但寇爾展現強大的意志力，與猛將布蘭特利(Michael Brantley)大戰了10球，拚到兩好三壞終於讓他打成飛球出局。

這時輪到另一位強打葛瑞奧(Yuli Gurriel)，寇爾只用了3球就將他三振，此時用球數來到了126球。洋基開投手丘會議，救援投手查普曼(Aroldis Chapman)已完成熱身，但寇爾拒絕退場，教練團無法撼動他完封的決心。最後對上太空人第四棒阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)，寇爾以連續3顆四縫線完成再見三振！全場最後一球的球速仍高達99.1英里（時速159.5公里）。

此戰是寇爾9年大聯盟生涯的第3場完封勝，前一場是去年對金鶯的雙重賽（只打7局），因此他前一次的9局完封要追溯到2018年5月對戰響尾蛇的時候。