深夜聊天被檢舉不爽 軍人嗆警「三小」遭壓制搜出彈簧刀（新莊分局提供）

今天（11日）凌晨，新北市新莊區民安路聚集8名男子在路上聊天，因聲音過大，附近住戶以為有人聚集鬧事而報警，新莊警立刻派出快打部隊前往，未料卻引發聚集人士不滿當場嗆警要警方態度好一點，其中一名男子更囂張的嗆警「三小啦」，立刻遭到壓制，並在其包包內搜出彈簧刀，經查竟然是一名19歲的現役軍人，警方帶回5名青少年進行偵辦，並將該名現役軍人依社維法送辦，並通知憲兵隊處理。

新北市新莊警分局員警11日凌晨接獲報案，有多名年輕男子在戶外群聚鬧事，員警趕到現場查處，沒想到他們竟然無視公權力，大聲嚷嚷外，其中一人還對執勤員警咆嘯，最後被員警強勢執法壓制在地上，在身上搜出彈簧刀一把，帶回警局偵辦。

深夜裡，巡邏車閃著警示燈呼嘯而過，大批員警騎車開車趕到新莊這處巷口，原來是有民眾報案發生糾紛，據了解，原來這群年輕人忍不住實施三級警戒後，長時間悶在家，昨晚相約出門聊天打屁，一群人「群聚」在新莊民安路287巷口，由於當時已是深夜凌晨，8人在巷口大聲喧嘩，講話聲響也引起住戶不滿，報警稱說有發生糾紛。

轄區新莊警分局光華所員警到場，發現現場8人，看到警察前來，一副不以為然的態度，員警對眾人逐一盤查身分，發現當中有5名未成年，員警調閱監視器，確認他們並無發生糾紛，也勸導疫情警戒期間，深夜不要在外遊蕩，但這群年輕人不但不接受，還質疑員警沒事幹嘛盤查他們，態度相當輕挑。

光華所所長王明堂發現一名鄭姓男子不停質疑員警講話大聲，上前警告制止，但鄭男語塞，還用眼光瞟向一旁的陳男求助，這名19歲還在服役的陳男，為了替朋友強出頭，不斷在旁叫囂助勢，並大聲喧嘩妨害員警執法，員警出言制止他的行為，要將他拉到一旁盤查，沒想到他卻口出「殺小啦!」並跟員警發生拉扯。

現場數名員警立刻強勢執法將陳男壓制在地上，並在身上搜出一把彈簧刀，男子坦承目前仍在軍中服役，放假才回台北找朋友，最後警方將他依社維法妨害公務及妨害安寧秩序移送裁罰，妨害公務部分可處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰；攜帶危險物品則可處處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，另外其餘未成年友人全都帶回派出所通知家長領回，疫情危機仍未解除，這群人不好好在家防疫，竟敢挑釁員警執法，就得為自己的行為付出代價。