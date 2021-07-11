鬆綁前最後一個周末假期，台東景點未見遊客潮，景點僅出現少數當地民眾及攝影愛好者。（蔡旻妤攝）

鬆綁前最後一個周末假期，台東景點未見遊客潮，景點僅出現少數當地民眾及攝影愛好者。（蔡旻妤攝）

疫情持續三級警戒，中央宣布13日起部分鬆綁，台東鄉親不免擔心是否有遊客造訪旅遊，周末南迴、縱谷和海岸線的省道上，雖有零星車輛，但比往日車流還少，主要因台東風景區仍維持封閉，因此無人潮；旅宿業者表示，僅少數電話詢問訂房。

「縱谷大地藝術季」今年在關山、鹿野地區放置6件大型裝置藝術創作，加上台東近日天氣良好，只有少數人出遊，位於鹿野新良濕地的《粉紅河馬》模樣可愛吸睛，當地民眾攜家帶眷前往參觀表示，疫情讓孩子無法上學，整天不出門，怕悶壞孩子，於是全家人戴上口罩、騎著機車來這拍照透透氣，「總不能讓孩子一天都盯著電腦」。

而縱谷藝術季另一件作品《穹頂上有花》位於鹿野鄉公所附近，創作融合地景，竹編的穹頂造型，從外可看見彩色彈性繩勾織構成的花樣，進入作品內部，當光線穿過竹編，低頭則發現光影呈現另一種風貌，因此吸引部分台東市區民眾造訪，先睹為快。

以往每逢假日台東火車站人滿為患，但現在正值暑假卻空無一人，旅客大幅減少，部分車廂幾乎整節空蕩蕩；此外，台東主要聯外道路南迴、縱谷和東海岸的省道上，偶有零星車輛經過，比過去平日車流還少。

針對13日起風景區鬆綁，東部海岸國家風景管理處台東管理站主任林李清儀表示，正緊鑼密鼓準備中，鬆綁後除了室內空間和難以管制的海岸暫不開放外，戶外地區都降載6成，只開放4成遊客進入，並且得全程戴口罩；而民眾最關心的如廁問題，景區廁所將全面開放，且定時清潔消毒，讓遊客可安心使用。

旅宿業者指出，由於台東無大型活動，風景區仍未開放，因此「來了也沒地方去」，目前無大量訂房潮，預計得等26日真正解封後才有遊客。