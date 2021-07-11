歌手陳芳語（Kimberley）擁有甜美外型和一副好歌喉，加上直率個性，吸引不少粉絲支持，常在社群分享生活日常的她，近日曬出2張火辣照，超兇身材讓網友看了都臉紅心跳。

陳芳語發文表示之後要直播，雖然房間還沒整理，但是新器材已經收到了，她也開心和新器材合照，只見她身穿一件白色短版上衣，胸前的大V設計，讓她的好身材一覽無遺，稍微往前趴的姿勢，讓豐滿雙球快掉出，火辣指數破表。

陳芳語曬超火辣身材。(圖／本報系資料照)

網友看了也驚呼「身材好好，愛了愛了」、「我又戀愛了」，並期待她的新歌。陳芳瑀去年5月認愛《超級偶像》出身的林利豪，兩人穩定交往1年多，常在社群公開放閃，感情甜蜜又恩愛。

她之前趁著在疫情爆發前搬進新家，和父母、男友同住，本來準備進劇組拍攝電影，因為疫情升溫只能暫停，她也宅在家防疫，大部分時間都在忙著創作寫歌，為之後要發的EP做準備。

陳芳語2018年參加大陸選秀節目《創造101》，雖然最終沒有組團出道，但也憑著出眾的歌唱實力和坦率性格，收獲不少粉絲，再創事業高峰，不過她曾在直播時，聊起當時選秀節目的後台秘辛，其中說到新疆室友躲浴室抽菸、狂和男友聊天進而影響到其他人的洗澡時間，被猜出她所指的就是來自新疆的熱依娜，雙方隔空交火，更互推出新歌反擊，引起外界高度關注。