台中市長盧秀燕今天在疫情指揮中心記者會中表示，疫情變化無常，疫苗才是終止疫情的唯一解方，台中市疫苗接種已達39萬2432人次。其中，75歲以上的長輩有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83％，六都第二。

盧秀燕表示，疫情變化無常，疫苗才是終止疫情的唯一解方，市府除積極處理疫情，並積極規劃施打疫苗，根據衛福部疾管署7月9日公佈的最新統計資料，台中市疫苗接種已達39萬2432人次（AZ疫苗有22萬7114人，莫德納疫苗有16萬5318人）； 75歲以上長輩已有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83％。

盧秀燕指出，台中市府將於7月13、14日在全市開設60處快打站，各為41年次（69歲）、42年次（68歲）及原住民55年次以上的長輩施打疫苗，將由里鄰長與民政系統發放「疫苗注射通知單」，長輩依通知單時間到指定地點接種疫苗。此外，市府將從明天將起再針對65歲以上失能7至8級長輩提供「到府施打」疫苗服務。