俗話說：「防人之心不可無」，不管和多要好的人相處，都需要時刻保持警戒，但若是疑心病太重，反而可能讓自己的生活變得很累。搜狐命理專欄近日發文指出，天蠍座、處女座和摩羯座的人生性多疑，總是無法輕易相信別人。

1、天蠍座

天蠍座個性多疑、缺乏安全感，因此若是自己一個人就能解決的問題，他們絕對不會讓別人插手，他們能相信的只有自己。不過天蠍座也不是天生就疑心病重，都是在一次次的傷害和經歷中越變越愛猜疑，尤其是面對感情時，他們很想要信任另一半，卻又會害怕受傷和失去。

2、處女座

處女座認為不管是朋友、戀人，每一段關係都必須以真誠相待，不希望身邊有因為膚淺的因素而和自己走在一起的人，所以每當他們在面對不熟的人時，都無法敞開心扉，時刻保持著警惕之心，在大多數人面前他們總是戴著面具，只有在他們認定的朋友面前，才會表現出真實的自我。

3、摩羯座

摩羯座的防備心特別強，不管是多親密的關係，有些心事他們寧願悶在心裡，也不願意告訴別人，他們總是獨來獨往，對任何人都不會太過熱情，保持著疏遠的態度，他們很難對別人建立信任感，只有少數幾個特別的人才能得到他們的在乎，若是太多人知道自己的事情，摩羯座就會變得很沒安全感。