結婚是終身大事，不像一般交往可以說斷就斷，因此在擇偶時，必須謹慎評估再下決定，搜狐網命理專欄分享，天秤座、獅子座、金牛座的女性最會挑對象，靠著理性的心與高標準的要求，總能順利挑到好老公，天生就有當少奶奶的命。

▍1.天秤座

天秤女看起來柔弱感性，就像傻大姐一樣，實際上，她們的內心卻十分理性，把婚姻看得很重，絕對不會隨便挑一個人就結婚。天秤女本身很優秀，所以身邊總是很多好桃花，不少都是成功人士，導致她們在婚姻的選擇上很現實，不太會被愛情沖昏頭，很有當貴婦的潛力。

▍2.獅子座

獅子女對戀愛的要求非常高，從外貌到人品都十分挑剔，因為她們內心驕傲、愛面子，對方一定要有過人之處，才能讓獅子女看上眼。獅子女很寵溺自己的另一半，一旦愛上就不會輕易變心，但若對方只懂體貼跟耍浪漫，沒有其他長處，獅子女還是會覺得成不了氣候，她們看重的是男人的能力，只想嫁給真正優秀的人。

▍3.金牛座

對於愛情，金牛女不會有太過不切實際的幻想，因為她們是很務實的人，只要能過上衣食無虞的日子，就能讓她們滿足。但別以為金牛女願望樸實，她們就不會挑選好男人，相反，她們非常重視另一半的內在，不管是人品還是能力，都必須精挑細選，因此總能挑到潛力股，過上少奶奶生活。