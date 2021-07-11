近日大家待在家中的時間變長，因此更用心提升居家空間的品質，想要改變氛圍最快的方式，就是使用一款氣味高雅的室內薰香，Gucci Décor、SABON、THREE、去味大師推出不同的香氛產品，使用後立刻增添空間質感，讓居家生活更放鬆、療癒。

▍1.Gucci Décor 彩色玻璃罐蠟燭

Gucci Décor 家飾系列以個人空間即是表達自我的畫布為信念，替當代日常生活增添極為獨特而饒富詩意的奇幻驚喜。此系列中3款全新包裝的香氛蠟燭，靈感源於19世紀晚期西藥房中的收納罐，延續豐富的義大利古典情懷。這些精緻的容器由威尼斯Murano群島上的工藝大師，運用發展超過500年的人工吹製玻璃技巧所製成；鑄鐵金屬蓋為粉嫩色系的玻璃罐增添獨特的金工裝飾風格。

Gucci Décor 彩色玻璃罐蠟燭。（圖／品牌提供）

3種顏色分別代表不同香型，粉彩綠為Esotericum 香型，由苦橙、茉莉、與皮革調性所組成；煙霧藍為Inventum香型，以大馬士革玫瑰為主調；粉色則為Freesia香型，由紫羅蘭、樹脂、與非洲小蒼蘭香調所組成。

▍2.SABON 晶透夢境薰香組

SABON晶透夢境限量系列將東京縮影為和式萬花筒投射在限量包裝上，讓大家看見現代霓虹與傳統和服衝撞出百變樣貌。「晶透夢境薰香組」讓空間洋溢一片晶瑩愉悅的香氣，美麗的晴空與白花綠野彷彿就在眼前，搭配東京如萬花筒般多采多姿的限量包裝，讓居室一角更加賞心悅目。

SABON晶透夢境薰香組。（圖／品牌提供）

另外也不能錯過「晶透夢境織物香氛噴霧」，使用時將如夢似幻的晶透夢境一起織入身邊柔軟的床單、靠墊、窗簾、毛巾，搭配晶透夢境薰香組一同使用，讓居室空氣保持輕盈剔透的芳香。

SABON晶透夢境織物香氛噴霧。（圖／品牌提供）

▍3.THREE 精油香氛噴霧

THREE推出3款精油香氛噴霧，不過度濃烈的天然精油沉穩芳香，以舒適的方式將心情引領至正面積極的瞬間，讓我們與空間融合為一。添加THREE原創原料茶葉萃取精華、檸檬果實萃取精華，營造令人忍不住想深呼吸的空間。

THREE精油香氛噴霧。（圖／品牌提供）

精油香氛噴霧共有「敞開心懷、喚醒潛能、舒緩安眠」3款選擇，使用「敞開心懷」後，空氣彷彿被淨化，帶來輕鬆暢快的舒適空間；「喚醒潛能」是令心緒清明的複方香氛浴，打造能夠集中精神工作或學習的空間；「舒緩安眠」是專門為了良好休息與睡眠品質設計的複方香氛浴，可營造出令人放鬆的空間。

THREE精油香氛噴霧有敞開心懷、喚醒潛能、舒緩安眠3款選擇。（圖／品牌提供）

▍4.聶永真 x 去味大師茶韻系列居家香氛

「去味大師竹木香」為帶給消費者全新的視覺、嗅覺體驗，今年特別邀請國際知名設計師聶永真操刀，以獨特的設計風格與現代美學賦予竹木香全新面貌，並透過專業國際調香團隊，以深具台灣特色「茶香」為靈感，聯手打造兼具設計與內涵的竹木香茶韻系列。

聶永真 x 去味大師竹木香系列室內擴香，左起分別為玫瑰烏龍、茉莉白茶、麝香綠茶。（圖／品牌提供）

此次去味大師竹木香將茶的姿態化身為典雅的線條圖案，佐以燙印優雅色塊，為去味大師竹木香打造全新、俐落且明確的絕美識別，以嶄新面貌質感蛻變。共推出三款茶韻香氛「玫瑰烏龍、麝香綠茶、茉莉白茶」，以清新淡雅的茶香調為基底，添加天然植萃精油，溫和純淨香氣無論男女都適合。