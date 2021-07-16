搶攻宅食商機，晶華國際酒店集團旗下美食外帶外送平台「晶華美食到你家Take Regent Home」再出新菜，包括晶華軒的「片皮鴨5吃」、「龍膽石斑泡飯」〉「蟲草花鮑魚燉全雞」，以及全新「港點集錦」。西餐則有Robins鐵板燒設計的方「日本A5和牛肋眼龍蝦海陸雙人分享餐」，平台上隨時可選擇台北晶華酒店館內台各家餐廳將輪番推出的新菜色，周周嘗鮮食食樂。

「晶華軒」主廚鄔海明領軍推出「招牌片皮鴨4吃與5吃」，除了片皮鴨捲、豐腴的香烤鴨腿以及慢燉熬煮的鴨骨米粉湯之外，另加入薑蔥炒鴨架和酥軟的芋茸鴨兩項美味。而經典的「西施泡飯」也推出食材變化版「-龍膽石斑泡飯」，將鮮嫩龍膽魚、瑤柱、草菇、絲瓜與番茄丁等加入魚骨與蔬菜熬煮成的乳白湯底當中，最後灑入酥香炸米，成就視覺與味覺的雙重享受。另外，主廚並選用上等六頭鮑魚，搭配來自花蓮的土雞、蟲草花、棗皇、赤肉以及宜蘭雪山山脈泉水一同熬製，最適合夏天喝的煲湯-「蟲草花鮑魚燉全雞」。

「晶華軒」港點主廚吳滿權也把蘿蔔絲酥餅和金珠鹹水餃加入全新的粵式港點集當中，還有佐以柚香梅子、鰹魚油醋醬、和杏仁芝麻等各色沾醬的食蔬小滿漢。

「Robins鐵板燒」新菜是由行政主廚陳春生精挑油花豐美、肉質軟嫩鮮甜的日本Ａ5等級和牛，以精湛技法於鐵板上嫩煎，搭配松露鮑魚、精選沙拉、湯品和經典鐵板炒飯所組成的「日本A5和牛肋眼龍蝦海陸雙人分享餐」，肉品另有菲力、肋眼、沙朗等不同選擇，價格自1980元起。

此外，晶華的「甜點烘焙」的選項也增加了舒芙蕾生乳捲，法籍甜點行政主廚設計出口感綿密濕潤、鬆軟輕柔的海綿蛋糕，包入採用高梨鮮奶油、法國鐵塔鮮奶油等嚴選食材製成的內餡，打造同時具備清爽口感與自然清新乳香的極致風味。