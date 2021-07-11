中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，避暑勝地福壽山農場隨即遭「報復性訂房」，引發梨山部分居民憂心防疫線失守。對此福壽山農場表示，已關閉網路訂房系統，並依訂房順序勸退部分住客或是改訂平日，重新開園退求「微微解封」，籲遊客避暑不必急於一時。

微解封適度鬆綁旅遊禁令，福壽山農場將於13日開園，為避免報復性出遊，僅提供已預訂住宿及露營遊客入場，不接待臨時性遊客。但大梨山地區正反意見不一，部分觀光業者及農民期待帶動觀光發展及促進農特產品銷售，另有部分反對聲音則害怕可能將疫情帶上山。

為兼顧不同意見，福壽山農場在防疫指引規範下採取總量管制的「微微解封」方式，強調農場美景及各項服務工作將會越來越好，目前仍是三級警戒，籲遊客不必急於一時，農場也是大梨山的一份子，與居民一同守護防疫線。

副場長王仁助表示，入場對象僅限預訂住宿及露營的遊客，每日留場不超過150輛車，每車限10人以下（含司機）；住宿區降載每日只開放30間客房，採隔間配置方式，每間客房限4人以下入住，續住房間不整房，且不接受臨時續住；室內影片導覽、戶外導覽解說活動暫停。

露營區也降載每日只開放50個營位（蘋果帳、景觀帳、溫馨帳則暫緩開放），棧板採隔位或梅花形配置，每帳內限5人以下露宿；沐浴間採隔間開放；營區禁止10人以上聚會；不開放餐廳室內空間用餐，一律採用外帶精緻餐盒，住宿遊客請於房內用餐。

王仁助表示，農場利用之前休園期間，也加強部分客房（如松廬及楓林雅築）修整，目前仍有部分工程尚未完成。在中央宣布微解封後，訂房及訂營位的資訊瞬間大量湧進，均已超過規劃的總房間數，特別是在周六、日。

王仁助強調，農場為積極回應大梨山地方民眾對嚴守社區防疫線的聲音，目前已關閉網路訂房系統，並依訂房順序勸退部分已訂房的民眾或是改訂平日，懇請遊客配合與體諒。