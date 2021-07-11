吳姍儒（Sandy）與父親吳宗憲一起搭檔主持，綜藝節目《小明星大跟班》，主持實力受到許多觀眾朋友的喜愛。最近吳姍儒在社群上分享一張生活照，眼尖的網友卻發現，在她的肩膀上有了一個瘀血的痕跡，並前來關心詢問：「是否被家暴了？」她也直接回應這網友的提問。

吳姍儒昨（10日）在個人Instagram曬出一張自拍照，並用紅色的髮夾將瀏海夾起來，穿著墨綠色的小背心，露出性感的肩膀，展現出女人的味道。她罕見動怒回應網友：「我隨意發了一張照片，好幾個人問肩膀為何瘀血？是不是家暴？不要問這種XXX的問題，也不要說是什麼開玩笑，畢竟也沒有很幽默。」

吳姍儒在個人限時動態，提到自己對於家暴的想法：「真正的家庭暴力，是一個非常嚴肅的問題，真正受苦與受困於家暴中的人，是需要社會的力量陪伴跟給予勇氣的萬不要拿這個來開玩笑，如果妳遇到過被打的全身瘀血的同事，妳不會拿家暴開玩笑！」

吳姍儒面對家暴話題，相當正經與嚴肅。（圖/吳姍儒 IG 動態）

吳姍儒坦言回應：「我自己也曾經在節目裡開玩笑，最近在生活裡有遇過，畫面非常的衝突，並感到非常抱歉！我不再說了！」然而，同一張照片，另一名網友也留言回應：「有點反骨？知意思？就是不聽老爸的話。」吳姍儒也用相當平穩的語氣，來回應這名網友：「為什麼覺得好笑？你真的不知道我有多乖，難不成還要聽你的話？」吳姍儒並用高EQ來回應網友們的留言、內容。