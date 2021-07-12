疫情三級警戒，近2個月群聚事件、戶外脫口罩開罰不斷，但因為標準含糊，引發許多民眾雙標質疑，日前有網友就直擊拍下，一名警察執行測速勤務時口罩沒戴好，拉到下巴的照片，並PO上網，接著有其他網友轉發，詢問「口罩戴這樣，要不要罰3000？」南投縣警察局埔里分局北山派出所所長陳意松看到後親自回應，表示已主動開立違反新冠肺炎稽查紀錄表給該員。

11日，有網友在「爆廢公社公開版」臉書社團發文，貼出另一名網友在「爆料公社公開版」社團上傳的截圖，裡頭只見一名警察在警車前執行勤務時「口罩戴到下巴」、露出口鼻，並寫道「口罩戴這樣，要不要罰3000？」懷疑執法者知法犯法。

所長親自回覆該文留言，表示將對該員警開立違反新冠肺炎稽查紀錄表。（圖／FB_爆廢公社公開版）

此文一出，許多網友留言回覆，有人因為連日戶外戴口罩開罰的爭議不斷，直言「所以是不能在外脫口罩吃飯，但可以脫口罩追焦的意思嗎」，但也有網友覺得照片真實性有待商榷，客觀指出「照片也沒有時間日期，說不定是疫情爆發前的，有什麼好獵巫？」還有網友舉出日前的新聞，稱有水電工在騎樓吃早餐，卻莫名被罰3000元，如今員警公然違規，於是狂酸「吃蛋餅被罰，這沒吃更要罰吧？」

值得一提的是，此文也釣出南投縣警察局埔里分局北山派出所所長陳意松親自回文，表示「針對您所提供之相片，經查證為本所同事在執行測速照相勤務之時，經由您的反映，本所也主動開立違反新冠肺炎稽查紀錄表給這位同事。除了貫徹政府防疫之決心外，更希望同仁上緊發條並時時警惕著，最後感謝您的反映，並祝順心平安！」

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。