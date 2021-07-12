曾姓男子在國家圖書館閱報室內，發現有人拖拉椅子很吵，上前勸說，遭對方大聲咆哮、跟拍，忍不住脫口「你是不是精神有問題」，因而挨告。檢方依公然侮辱罪嫌起訴曾男，但台北地院勘驗錄影畫面後，認為這在言論自由保障的範圍內，判曾男無罪。本案已上訴高等法院審理中。

檢方起訴指出，曾男2020年7月8日中午在國家圖書館閱報室內，不滿素不相識的告訴人拉椅子拖行，發出的聲響影響安靜閱讀環境，對告訴人表示「你這樣子需要教育」後，雙方起了爭執，曾男竟還辱罵告訴人「精神有問題啊，我懷疑你精神有問題」、「你這個人啊，有躁鬱症」等語，涉嫌公然侮辱。

曾男否認犯行，指告訴人當天進入閱報室，拖拉椅子故意發出椅腳與地面磨擦的高亢聲響，之後又突然自座位站起，直接將椅子推向後方，再次製造巨大噪音，他是基於善意提醒告訴人，卻遭告訴人咆哮，他走出閱報室以免妨礙他人，告訴人仍持手機跟拍，他懷疑告訴人可能有躁鬱症或憂鬱症現象，才建議他去醫院檢查。

法官根據錄影畫面，發現告訴人在閱覽室的安靜空間一直對曾男大喊「你不要碰到我，你離開我遠一點」等語，卻持手機一路跟拍，曾男才回應「你這個人，你是不是，可能是有躁鬱症」，是他就與告訴人接觸留下的印象，所做出的推測。

法官認為，雖然曾男對告訴人的既定印象未必正確，但不能說是有意貶低告訴人的人格，就算此負面評價使告訴人感到難堪、不快，基於憲法保障的言論自由，仍不能以刑罰苛責曾男，遂依罪嫌不足判曾男無罪。