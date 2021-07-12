新北市今天新增10例，面對確診數持續降低，但外界卻質疑新北疫苗施打率低居六都倒數，侯友宜表示，目前施打疫苗年齡已經下降，65歲以上的民眾都在施打，15日將會做一個完整統計，但還是希望民眾盡快接種。下午三點侯友宜有最新說明。

直播》新北增10例傳接種率六都最低?侯友宜最新說明。

侯友宜表示，今天新增10例，台北有關5人、新竹1人，其中有3人住院、7人住集中檢疫中心；此外新竹1例是在某新竹公司上班，受同事波及感染，而台北公司1人為新北市民在台北工作，受老闆確診才波及感染，另外台北的家戶感染中，中和1人、板橋1人（為火車站地下街員工，受同事感染）。

侯友宜表示，1名在台北運輸業擔任清潔工的男子確診後傳染給兒子，之後擴及4名孫子與1名兒子的友人、1名兒子的同事，共10人染疫，其中該同事是在新莊玉鳳宮遭傳染。

侯友宜表示，1名在台北運輸業擔任清潔工的男子確診後傳染給兒子，之後擴及4名孫子與1名兒子的友人、1名兒子的同事，共10人染疫。（翻攝自直播畫面）

新北市65歲已上的民眾，目前都可做疫苗接種登記，從65歲、67歲以上的民眾都在這四天進行施打。侯友宜也表示特別感謝鴻海永齡基金會、台積電購買捐贈BNT疫苗，他同時也呼籲，政府更要全力的協助，讓疫苗趕快進到台灣。